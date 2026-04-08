Чому Іспанія стала найпривабливішою для інвестицій?

У 2025 році обсяг інвестицій у нерухомість Іспанії перевищив 18,4 мільярда євро. Це на 31% більше, ніж роком раніше – найвищий показник з 2018 року, повідомляє дослідження CBRE.

Цьогоріч зростання продовжиться. За прогнозом експертів CBRE, інвестиції можуть сягнути 19 – 21 мільярда євро, що на 5 – 10% більше у річному вимірі. Ринок підтримують стабільна фінансова ситуація та кращі умови фінансування.

Також згідно зі звітом European Investor Intentions Survey 2026, у якому врахували думки майже 700 інвесторів, посилюється інтерес до країн Південної Європи. У цьому рейтингу Іспанія посіла перше місце. Далі йдуть Велика Британія, Польща, Італія та Португалія.

У що саме інвестують і як змінюється активність ринку?

Житлова нерухомість залишається головним напрямом для інвесторів – 34%, але вони активно вкладаються і в інші сегменти:

25% – логістика;

13% – офіси;

12% – роздрібна торгівля.

До слова, близько 89% інвесторів прогнозують, що купівельна активність або зросте, або залишиться стабільною. Водночас 83% вважають, що обсяги продажів також збільшаться або не зміняться. Це свідчить про загальну впевненість у ринку та готовність вкладати кошти.

Скільки коштує квадратний метр у найпопулярніших містах Іспанії?

За даними Numbeo, найвищі ціни зосереджені у великих і туристичних містах:

Барселона – 6 тисяч євро за квадратний метр у центрі та 4,2 тисячі поза центром;

– 6 тисяч євро за квадратний метр у центрі та 4,2 тисячі поза центром; Мадрид – 7,9 тисячі євро за квадратний метр у центрі та 3,8 тисячі поза центром;

– 7,9 тисячі євро за квадратний метр у центрі та 3,8 тисячі поза центром; Валенсія – 4,8 тисячі євро за квадратний метр у центрі та 2,8 тисячі поза центром;

– 4,8 тисячі євро за квадратний метр у центрі та 2,8 тисячі поза центром; Малага – 4,4 тисячі євро за квадратний метр у центрі та 2,5 тисячі поза центром;

– 4,4 тисячі євро за квадратний метр у центрі та 2,5 тисячі поза центром; Аліканте – 3,3 тисячі євро за квадратний метр у центрі та 1,6 тисячі поза центром.

Другий рік поспіль Іспанія залишається єдиною країною Європи, де одразу два міста входять до п'ятірки найпривабливіших для іноземних інвесторів. Мадрид посідає друге місце завдяки великому ринку та економічному зростанню, а Барселона – останнє.

