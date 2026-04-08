Почему Испания стала самой привлекательной для инвестиций?

В 2025 году объем инвестиций в недвижимость Испании превысил 18,4 миллиарда евро. Это на 31% больше, чем годом ранее – самый высокий показатель с 2018 года, сообщает исследование CBRE.

В этом году рост продолжится. По прогнозу экспертов CBRE, инвестиции могут достичь 19 – 21 миллиарда евро, что на 5 – 10% больше в годовом измерении. Рынок поддерживают стабильная финансовая ситуация и лучшие условия финансирования.

Также согласно отчету European Investor Intentions Survey 2026, в котором учли мнения почти 700 инвесторов, усиливается интерес к странам Южной Европы. В этом рейтинге Испания заняла первое место. Далее следуют Великобритания, Польша, Италия и Португалия.

Во что именно инвестируют и как меняется активность рынка?

Жилая недвижимость остается главным направлением для инвесторов – 34%, но они активно вкладываются и в другие сегменты:

25% – логистика;

13% – офисы;

12% – розничная торговля.

К слову, около 89% инвесторов прогнозируют, что покупательская активность или возрастет, или останется стабильной. В то же время 83% считают, что объемы продаж также увеличатся или не изменятся. Это свидетельствует об общей уверенности в рынке и готовности вкладывать средства.

Сколько стоит квадратный метр в самых популярных городах Испании?

По данным Numbeo, самые высокие цены сосредоточены в крупных и туристических городах:

– 6 тысяч евро за квадратный метр в центре и 4,2 тысячи вне центра; Мадрид – 7,9 тысяч евро за квадратный метр в центре и 3,8 тысяч вне центра;

– 7,9 тысяч евро за квадратный метр в центре и 3,8 тысяч вне центра; Валенсия – 4,8 тысячи евро за квадратный метр в центре и 2,8 тысячи вне центра;

– 4,8 тысячи евро за квадратный метр в центре и 2,8 тысячи вне центра; Малага – 4,4 тысячи евро за квадратный метр в центре и 2,5 тысячи вне центра;

– 4,4 тысячи евро за квадратный метр в центре и 2,5 тысячи вне центра; Аликанте – 3,3 тысячи евро за квадратный метр в центре и 1,6 тысячи вне центра.

Второй год подряд Испания остается единственной страной Европы, где сразу два города входят в пятерку самых привлекательных для иностранных инвесторов. Мадрид занимает второе место благодаря большому рынку и экономическому росту, а Барселона – последнее.

