Що стало причиною кризи на ринку житла?

Ринок нерухомості у департаменті Альпи-Маритими зіткнувся з хронічною нестачею житла. Про це повідомила Торгово-промислова палата Ніцци у звіті, пише Presse Agence.

Найбільші проблеми зараз у сегменті новобудов, де пропозиція різко скоротилася. Кількість дозволів на нові об'єкти майже вдвічі впала порівняно з доковідними роками, а у 2025 знизилась ще більше. Через це на ринку залишилося лише 1 833 нові квартири, що суттєво обмежує вибір для покупців.

Водночас вторинний ринок частково пожвавився. У 2025 році кількість угод стала однією з найвищих за останнє десятиліття, якщо не враховувати період після пандемії.

Але разом з активністю зростають і ціни. Середня вартість квартир уже досягла 4 810 євро за квадратний метр і може перевищити 5 000 євро. Будинки в середньому коштують близько 540 тисяч євро.

Додатковий тиск створюють фінансові обмеження. Отримати іпотеку стало складніше, тому частина угод відкладається або взагалі не відбувається. При цьому попит у регіоні залишається стабільним.

Як дефіцит вплинув на ціни та доступність житла?

Брак пропозиції швидко вплинув на ціни у новобудовах. Вартість квадратного метра вже перевищує 6 900 євро, що ще більше звужує коло потенційних покупців.

Змінився і портрет тих, хто купує житло. Частіше це люди з високими доходами або інвестори. Натомість молодь і працівники із середніми доходами дедалі частіше залишаються поза ринком.

Проблеми посилилися і в оренді. Кількість квартир для довгострокового проживання зменшується. Частину житла виводять із ринку через нові енергоефективні вимоги, ще частину переводять у короткострокову оренду.

До слова, за даними Numbeo, оренда на Лазурному узбережжі залишається високою. У Ніцці однокімнатна квартира в центрі коштує близько 980 євро на місяць, тоді як у Каннах ціни вищі – близько 1 175 євро.

Ситуація зачепила і будівельну галузь. У секторі вже фіксують поступове скорочення зайнятості, а одним із головних ризиків називають подальше падіння кількості дозволів на будівництво. Учасники ринку готують маніфест із понад 70 пропозиціями, які мають збільшити обсяги будівництва і розширити пропозицію житла.

