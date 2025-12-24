Перед тем как планировать желанное путешествие за границу, всегда следует проверить, что запрещено в той или иной стране. Например, на испанской Майорке есть немало правил, о которых туристы могут даже не догадываться – пока им не выпишут штраф, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.
Интересно Польша рискует потерять сотни тысяч украинских работников: сколько людей хочет уехать
Что запрещено туристам на Майорке?
Путешественники, что отправятся в Пуэрто-Сольер уже следующим летом, столкнутся с гораздо более строгими ограничениями: местные власти представили планы по уменьшению деструктивного поведения на пляже.
И кроме того, что под запретом оказались пляжные колонки и импровизированные дискотеки, штраф можно и получить за некоторые спортивные игры. Новые правила запрещают теннис, футбол и волейбол, если они мешают другим. Также в отведенных для купания местах нельзя играть в водные виды спорта, например водное поло и тому подобное.
Также под запретом уже совсем скоро может оказаться вся уличная торговля, а торговцам, которые нарушат правила, придется заплатить немалые штрафы. Незначительные нарушения обойдутся в 750 евро, серьезные – в 1500, а чрезвычайно серьезные приведут к штрафу аж в 3000 евро.
Кроме того, в запланированных запретах упоминаются также громкоговорители, радио и любые другие звуковые устройства – это расширяет действующие правила Балеарских островов, что уже запрещают ночевку на пляже и кемпинг.
Также в Испании уже существует немало правил о запрете на курение и вейпинг в общественных местах – в том числе и на пляжах, пишет Euronews.
В последние годы Майорка переживает немалое давление из-за чрезмерного туризма – ежегодно курорты посещают миллионы путешественников, и местные власти пытаются принять меры для того, чтобы уменьшить влияние туризма на местных жителей.
И новые предложения и запреты уже вызвали немало критики со стороны Социалистической партии города – ее представитель Жауме Матеу убежден, что несмотря на то, что плохое поведение следует сдерживать, но меры не должны быть слишком жесткими. А туристы и местные должны иметь возможность свободно отдыхать на пляже, не обремененные слишком строгими правилами.
Какие еще новости Испании стоит знать?
Между тем еще один чрезвычайно популярный испанский курорт Тенерифе был раскритикован ЕС из-за неподходящей канализационной системы. Оказывается, неочищенные сточные воды годами стекали прямо в море.
Кроме того, на Тенерифе происходят протесты из-за строительства нового курорта, часть которого расположена на заповедных землях побережья.