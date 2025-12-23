На Тенерифе планируется строительство сотен домов вблизи города Адехе – они превратят прекрасный залив Эль-Пуэтито в роскошный курорт с 3602 местами для отдыхающих, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Что известно о новом курорте на Тенерифе?
Ожидается, что стоимость курорта составит невероятные 41 миллион евро – впрочем, критики осуждают проект еще с момента, когда о нем только объявили. Курорт может создать новый небольшой городок и будет иметь очень значительное влияние на экологию региона.
Кроме того, недавно стало известно, что правительство Канарских островов позволило курорту строительство бассейна и ресторана в заповедной прибрежной зоне – вроде бы это принесет пользу туристической отрасли региона. Это новое решение противоречит предыдущему отчету местного правительства, в котором говорилось, что развлекательные объекты для курорта будут построены в другом месте.
Кроме того, отмечалось, что эти объекты не очень важны для общественной прибрежной зоны, а строительство там обычно очень ограничено. Впрочем, застройщик обжаловал выводы, и правительство изменило свою позицию.
Проект построения курорта угрожает природным ландшафтам Тенерифе / Фото Pexels
В конце концов правительство одобрило работы на участке площадью 44593 квадратных метра, и определенная часть этой площади расположена в пределах заповедной прибрежной зоны.
Местные активисты протестуют против строительства курорта – и эти демонстрации являются лишь частью более широкого движения под названием Canarias tiene un límite – "Канарские острова имеют границы". Оно выступает против действующей модели туризма, что, как утверждают активисты, разрушает природные ресурсы Тенерифе и делает жизнь на острове недоступной для местных жителей.
Пика протесты достигли в апреле 2024 года – активисты начали 19-дневную голодовку. Демонстранты призвали к немедленному прекращению строительства проекта, а также отеля рядом. В октябре Greenpeace официально включил проект в список 12 основных угроз биоразнообразию в Испании и обвинил застройщиков в "экоциде".
