"Это шокировало и потрясло нас": Колизей в Риме закрыли на целый день из-за трагедии

В Риме пришлось закрыть Колизей на целый день из-за гибели специалиста по высотным работам. Во время ночной смены работник упал с высоты около 10 метров, когда устанавливал новую систему освещения.

О гибели 22-летнего работника сообщили в Министерстве культуры Италии, пишет CNN.

Что известно о закрытии Колизея?

На смерть в Колизее уже отреагировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она пообещала приложить все усилия, чтобы подобные случаи не повторялись.

Во имя Андреа мы и впредь будем вносить свой вклад, возьмем на себя обязательства и приложим все усилия, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись,

– заявила она.

Между тем министр культуры Италии Алессандро Джули выразил соболезнования семье погибшего работника Андреа Моретти и сообщил, что это трагическое событие, которое "шокировало и потрясло нас".

В Минкультуре также заявили, что ночью было принято решение об ограничении доступа к Колизею. Администрация разрешила провести по плану первые утренние экскурсии. Тогда закрыли только второй ярус сооружения, но памятник полностью закрыли для посетителей после того, как первая группа покинула территорию.

Там пояснили, что немедленное закрытие входов привело бы к скоплению толпы туристов у памятника – а это поставило бы под угрозу его безопасность и общественный порядок. До сих пор Колизей закрывали только на несколько часов, чтобы провести специальные экскурсии для высокопоставленных лиц – в частности, для президента США Барака Обамы в 2014 году. В 2025 году его также пришлось закрыть на несколько часов для проведения молитвы за мир.

Единственные два дня, когда достопримечательность закрыта для посетителей, – это 25 декабря и 1 января.