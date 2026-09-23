Про загибель 22-річного працівника повідомили у Міністерстві культури Італії, пише CNN.

Що відомо про закриття Колізею?

На смерть у Колізеї вже відреагувала і прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вона пообіцяла докладати усіх зусиль, аби подібні випадки не повторювалися.

В ім’я Андреа ми й надалі робитимемо свій внесок, візьмемо на себе зобов’язання і докладатимемо всіх зусиль, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторювалися,

– заявила вона.

Тим часом міністр культури Італії Алессандро Джулі висловив співчуття родині загиблого працівника Андреа Моретті та повідомив, що це трагічна подія, яка "шокувала та приголомшила нас".

У мінкульті також заявили, що вночі ухвалили рішення щодо обмеження доступу до Колізею. Адміністрація дозволила провести за планом перші ранкові екскурсії. Тоді закрили лише другий ярус споруди, але пам'ятку повністю закрили для відвідувачів після того, як перша група вийшла з території.

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Там пояснили, що негайне закриття входів призвело б до скупчення натовпу туристів біля пам'ятки – а це б поставило під загрозу її безпеку та громадський порядок. Досі Колізей закривали тільки на кілька годин, аби провести спеціальні екскурсії для високопосадовців – зокрема й для президента США Барака Обами 2014 року. 2025 року його також довелося закрити на кілька годин для проведення молитви за мир.

Єдині два дні, коли пам'ятка закрита для відвідувачів – це 25 грудня та 1 січня.