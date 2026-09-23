О гибели 22-летнего работника сообщили в Министерстве культуры Италии, пишет CNN.

Что известно о закрытии Колизея?

На смерть в Колизее уже отреагировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она пообещала приложить все усилия, чтобы подобные случаи не повторялись.

Во имя Андреа мы и впредь будем вносить свой вклад, возьмем на себя обязательства и приложим все усилия, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись,

– заявила она.

Между тем министр культуры Италии Алессандро Джули выразил соболезнования семье погибшего работника Андреа Моретти и сообщил, что это трагическое событие, которое "шокировало и потрясло нас".

В Минкультуре также заявили, что ночью было принято решение об ограничении доступа к Колизею. Администрация разрешила провести по плану первые утренние экскурсии. Тогда закрыли только второй ярус сооружения, но памятник полностью закрыли для посетителей после того, как первая группа покинула территорию.

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Там пояснили, что немедленное закрытие входов привело бы к скоплению толпы туристов у памятника – а это поставило бы под угрозу его безопасность и общественный порядок. До сих пор Колизей закрывали только на несколько часов, чтобы провести специальные экскурсии для высокопоставленных лиц – в частности, для президента США Барака Обамы в 2014 году. В 2025 году его также пришлось закрыть на несколько часов для проведения молитвы за мир.

Единственные два дня, когда достопримечательность закрыта для посетителей, – это 25 декабря и 1 января.