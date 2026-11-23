Путешествия перед Рождеством всегда дарят ощущение праздника –, но из-за нескольких праздничных вещей в сумке вашу ручную кладь могут задержать в аэропорту.

Перед вылетом за границу следует убедиться, что в вашей ручной клади нет ничего, почему вас может задержать служба безопасности, пишет Relocate.to. К некоторым праздничным предметам следует отнестись с особым вниманием.

Какие праздничные вещи и подарки не стоит класть в ручную кладь?

Соусы, джемы и продукты в банках

Варенье, сиропы, подливы и даже мягкие сыры могут расцениваться службой безопасности аэропорта как жидкости – а в отношении них во многих аэропортах до сих пор действует правило 100 миллилитров. Поэтому лучше перевозить эти вещи в зарегистрированном багаже.

Завернутые подарки

Если через сканер не удастся рассмотреть содержимое коробки, сотрудники могут попросить открыть ее – поэтому лучше использовать подарочные пакеты, а не плотную бумагу. Иначе после полета придется снова упаковывать вещи.

Снежные шары

Большие сувениры также могут не пропустить через контроль – особенно если шар оказался больше теннисного мяча.

Выпечка в фольге

Учтите, что алюминиевая упаковка мешает сканированию, поэтому вещь придется проверять вручную. Упаковку могут попросить открыть для дополнительной проверки – и в таком случае гораздо лучше будет использовать прозрачные контейнеры.

Алкоголь

Полноразмерные бутылки нельзя проносить через контроль безопасности, что на них распространяется правило о жидкостях. Обойти его можно только в том случае, если это мини-бутылка объемом до 100 миллилитров.