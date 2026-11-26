Многие украинцы отправляются в Польшу перед праздниками – и даже не подозревают, что на часть привычных товаров распространяются очень строгие ограничения при въезде в страну.

Чтобы не попасть в неприятности при пересечении границы с Польшей, необходимо заранее проверить содержимое как чемоданов, так и ручной клади. Часть продуктов запрещено ввозить в страны ЕС даже в минимальных количествах, сообщают в Пограничной службе Польши.

Какие продукты нельзя везти в Польшу?

Одни из самых строгих запретов на ввоз продуктов в Польшу по-прежнему касаются продуктов животного происхождения – любого мяса и молока. Это касается, в частности, сала, паштетов, колбас, молочной продукции. Правило действует даже в отношении небольших объемов продуктов для личного потребления.

Запрет связан с опасностью заноса инфекций животных – поэтому перед пересечением границы продукты, если они есть, придется выбросить в специальные контейнеры.

Отдельные правила касаются также растений, фруктов и овощей. По общему требованию для ввоза их, а также саженцев или срезанных цветов, требуется специальный фитосанитарный сертификат, подтверждающий отсутствие опасных болезней и вредителей. Для некоторых растений могут применяться полные запреты или дополнительные ограничения.

Но в этом списке предусмотрены и определенные исключения: пять видов фруктов можно провозить без фитосанитарного сертификата – это бананы, кокосы, финики, ананасы и дурианы.

В ЕС также разрешено ввозить до 20 килограммов рыбы или рыбных продуктов на человека, либо одну рыбу, если она весит больше. Это касается как свежей потрошеной рыбы, так и готовой или переработанной рыбной продукции.

Также исключения касаются:

детского питания – можно везти до 2 килограммов сухого молока для младенцев или специализированных продуктов для медицинских целей. Продукт должен быть в заводской упаковке, готовым к употреблению и не требующим охлаждения до момента вскрытия;

мед можно провозить в количестве до 2 килограммов.

Что такое правила в отношении алкоголя и табака?

На алкогольную и табачную продукцию также действуют определенные ограничения и лимиты. И если для спиртных напитков объемы одинаковы независимо от вида транспорта, то объем разрешенных табачных изделий определяется способом, которым человек пересекает границу.

Воспользоваться льготными нормами могут только туристы, которым уже исполнилось 17 лет. Вот какие ограничения действуют:

1 литр напитков с содержанием спирта свыше 22% или 2 литра напитков с содержанием спирта до 22%;

4 литра тихого вина дополнительно;

16 литров пива.

А вот в случае пересечения границы наземным транспортом можно ввезти 40 сигарет, либо 20 сигарилл, либо 10 сигар, либо 50 граммов курительного табака. Для авиапассажиров и тех, кто путешествует по морю, нормы в пять раз выше.