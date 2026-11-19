Многие производители в ЕС намеренно добавляют микропластик в состав шампуней и гелей – это может улучшить их структуру. Но совсем скоро продажу таких средств в Европе запретят.

Уже с 17 октября 2027 года в ЕС будет запрещена продажа части косметических средств – а именно тех, в состав которых намеренно добавляют микропластик. Речь идет о шампунях, гелях для душа и других средствах, смываемых водой, пишет Mundodeportivo.

Почему в ЕС запретят продажу части шампуней?

В сентябре 2023 года Европейский Союз утвердил регламент, который ограничивает намеренное добавление микропластика в некоторые продукты. А запрет в отношении некоторых смываемых водой косметических средств вступит в силу уже в октябре 2027 года. Это коснется в первую очередь шампуней и гелей для душа, если они содержат микрочастицы, включенные в перечень ограничений.

С этой даты продажа таких товаров в ЕС будет запрещена, поэтому производителям придется адаптировать свои формулы, если они хотят и в дальнейшем продавать косметические средства.

В дальнейшем в ЕС также планируют ограничить использование микропластика в несмываемой косметике – в частности, в декоративной косметике и средствах для губ и ногтей. А общие сроки введения ограничений сейчас продлены до 2035 года – и к этому времени производителям необходимо найти альтернативы, которые меньше загрязняют окружающую среду.

Микропластик – это одна из самых острых экологических проблем, ведь крошечные частицы пластика в конечном итоге попадают в воду, почву и даже в некоторые напитки и продукты. И несмотря на то, что многие из них образуются в результате разложения отходов, часть все же попадает непосредственно в продукты, которыми люди пользуются ежедневно.

К таким продуктам, помимо прочего, относятся также некоторые косметические средства и средства личной гигиены. Иногда эти частицы добавляют, чтобы изменить текстуру, стабилизировать формулу или добиться определенного эффекта.

Но когда эти частицы смываются водой и попадают в окружающую среду, удалить их оттуда уже очень сложно.