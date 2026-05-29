Категорически запрещено: украинка рассказала, что нельзя делать в Италии

Украинка, живущая в Италии уже много лет, заметила, что о стране существует немало мифов, которые повторяют туристы, и о которых часто пишут в соцсетях. Но далеко не все из них –это правда.

Многим, вероятно, приходилось слышать о том, что в Италии нельзя заказывать капучино после обеда, или же просить разогреть пасту. А если попросить пиццу разрезать, итальянцы могут посмотреть косо. Впрочем, украинка Ксения рассказала, что с таким ни разу в Италии не сталкивалась, сообщает ksenia_vashchenko.

Что нельзя делать в Италии?

Украинка поделилась, что ей приходилось видеть и читать немало глупостей от разных "специалистов из Италии" о том, что можно и нельзя делать в стране – и большинство из этих фактов является полной выдумкой.

Она советует не обращать внимание на эти "правила", но все же предупреждает об одной вещи, которую делать действительно не стоит – хамить.

Не хамите людям. Потому что они, итальянцы, они не любят хамства. Они очень гостеприимные, они будут к вам очень по-хорошему. Они любят, когда вы к ним приезжаете, едите в их ресторанах, платите деньги,

– поделилась женщина.

Украинка убеждена, что в итальянских заведениях, если говорить с поварами и официантами вежливо, они практически всегда идут на встречу. Она также заметила, что заказывать в Италии можно все – и капучино после обеда в том числе, ведь итальянцам "все равно, что вы заказываете".

Итальянцы, по словам блогера, не пьют капучино после обеда, потому что считают, что это не очень хорошо для пищеварения – однако они знают, что иностранцы пьют этот напиток практически в любое время дня.

Никто никак на вас не посмотрит, не переживайте. Главное, чтобы вы заплатили деньги за то, что вы заказали, и все,

– добавила украинка.

Также блогерка развеяла и миф о чаевых: многие путеводители по Италии указывают, что оставлять их не нужно. Впрочем, женщина видела, что сами итальянцы постоянно это делают.