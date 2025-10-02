Законы и культура в разных странах могут очень сильно отличаться. И некоторые из турецких обычаев точно удивят украинцев.

Многие путешествуют в Турцию, ведь страна известна своими качественными и относительно недорогими курортами. Но часто туристы не знают о важных правилах, которых нужно придерживаться в Турции, сообщает 24 Канал со ссылкой на yanaari27.

Что нельзя делать в Турции?

В Турции и туристы, и местные жители должны придерживаться определенных правил. И некоторые запреты точно станут для украинцев сюрпризом.

Оскорбления нации, флага и Ататюрка

Критика Мустафа Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики – это не просто дурной тон в Турции, но и уголовное преступление, поделилась украинка. Также запрещено сжигать или портить любым другим способом национальный флаг.

Неприличная одежда в мечетях

Если хочется посмотреть на исторические мечети в Турции, одеться нужно соответственно. Мужчинам запрещено носить шорты, а женщины должны прикрыть ноги, плечи и голову.

Бросать хлеб

Выбрасывать хлеб в Турции – это табу, ведь к этому продукту относятся с большим уважением, даже к черствому. Хлеб считается символом достатка, и даже если кусочек упадет, его поднимают и целуют. Особенно внимательно к хлебу относятся в селах.

Жест "ок"

Привычный для большинства людей жест "окей", когда большой и указательный палец смыкают вместе, в Турции считается очень грубым и неприличным.

Вывоз исторических ценностей

Во время покупок на местных базарах стоит быть осторожными – ведь любые предметы, имеющие историческую или культурную ценность, вывозить без официального разрешения нельзя.

Даже если ты просто купил старую монету, или глиняный кувшин на базаре, это может считаться контрабандой культурного наследия,

– поделилась украинка.

Пить алкоголь на улице

Даже в Стамбуле, открытая банка пива или вино в стакане в парке приведут к штрафу. Пить можно только в заведениях или в отеле. И с алкоголем в Турции в целом стоит проявить осторожность, пишет gov.uk. В стране распространена подделка бутылок брендового алкоголя, а также существует риск отравления метанолом от домашнего алкоголя, или подделок алкогольных брендов.

Ходить без документов

Закон в Турции требует, чтобы каждый человек имел при себе удостоверение личности, и для туристов это обычно паспорт с визой или миграционным штампом.

