Закони та культура у різних країнах можуть дуже сильно відрізнятися. І деякі з турецьких звичаїв точно здивують українців.

Чимало людей подорожують до Туреччини, адже країна відома своїми якісними та відносно недорогими курортами. Але часто туристи не знають про важливі правила, яких потрібно дотримуватися в Туреччині, повідомляє 24 Канал з посиланням на yanaari27.

Що не можна робити в Туреччині?

В Туреччині і туристи, і місцеві мешканці мають дотримуватися певних правил. І деякі заборони точно стануть для українців сюрпризом.

Образи нації, прапору та Ататюрка

Критика Мустафа Кемаля Ататюрка, засновника Турецької Республіки – це не просто поганий тон у Туреччині, але й кримінальний злочин, поділилася українка. Також заборонено спалювати чи псувати у будь-який інший спосіб національний прапор.

Непристойний одяг у мечетях

Якщо хочеться подивитися на історичні мечеті в Туреччині, вдягтися потрібно відповідно. Чоловікам заборонено носити шорти, а жінки мають прикрити ноги, плечі та голову.

Кидати хліб

Викидати хліб у Туреччині – це табу, адже до цього продукту ставляться з великою повагою, навіть до черствого. Хліб вважається символом достатку, і навіть якщо шматочок впаде, його підіймають і цілують. Особливо уважно до хліба ставляться у селах.

Жест "ок"

Звичний для більшості людей жест "окей", коли великий та вказівний палець стуляють разом, в Туреччині вважається дуже грубим та непристойним.

Українка розповіла про заборони в Туреччині: дивіться відео

Вивезення історичних цінностей

Під час покупок на місцевих базарах варто бути обережними – адже будь-які предмети, що мають історичну чи культурну цінність, вивозити без офіційного дозволу не можна.

Навіть якщо ти просто купив стару монету, або ж глиняний глечик на базарі, це може вважатися контрабандою культурної спадщини,

– поділилася українка.

Пити алкоголь на вулиці

Навіть у Стамбулі, відкрита банка пива чи вино в стакані у парку призведуть до штрафу. Пити можна тільки у закладах чи в готелі. Та з алкоголем у Туреччині загалом варто проявити обережність, пише gov.uk. В країні поширене підроблення пляшок брендового алкоголю, а також існує ризик отруєння метанолом від домашнього алкоголю, або ж підробок алкогольних брендів.

Ходити без документів

Закон у Туреччині вимагає, аби кожна людина мала при собі посвідчення особи, і для туристів це зазвичай паспорт з візою чи міграційним штампом.

Що ще потрібно знати українцям за кордоном?