15 000 евро за две недели: украинка посоветовала малоизвестную работу в Германии

Украинская беженка, проживающая в Германии уже 4 года, рассказала, что в этой стране вполне реально заработать 15 000 евро всего за две недели работы – и эта работа не требует ни особого образования, ни наличия необычных навыков. Вот только записаться на нее нужно заранее.

Украинская беженка Людмила Русина рассказала, что в Германии официанты могут заработать 15 000 евро всего за две недели. Но для этого нужно устроиться на работу на одно конкретное мероприятие – Октоберфест.

Как в Германии можно заработать большие деньги?

Официанты, работающие на Октоберфесте, зарабатывают немалые деньги, но попасть туда на работу очень непросто: такое место нужно бронировать за полгода вперед.

Деньги, конечно, большие, но и работа тяжелая,

– поделилась украинка.

Система заработка на Октоберфесте необычная: официанты выкупают еду и напитки у владельцев, а затем продают их гостям с наценкой примерно в 1,5 евро за литровый бокал или за порцию курицы. Нельзя забывать и о чаевых.

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Чтобы заработать как можно больше денег, официанты часто носят по 10–12 литровых бокалов пива в одной руке. А это значит, что в руках оказывается вес где-то 23–28 килограммов, поэтому такая работа под силу далеко не каждому.

Ну а опытный, физически подготовленный официант на Октоберфесте зарабатывает 15 000–18 000 евро за 16 дней,

– добавила блогерша.

Но и расходы есть: часто приходится покупать специальную одежду, а стоить она может немало (примерно 300 евро), обувь (50 евро). Если официанты не местные, то приходится также снимать жилье – и именно оно съедает большую часть заработанного.

Но даже несмотря на эти нюансы, желающих заработать на этом фестивале всегда значительно больше, чем мест.