В сети пугают чехов, что Зеленский приобрел Чешскую Республику

В соцсетях Чехии активно распространяют скриншот из их известного издания с заголовком: "Владимир Зеленский стал мажоритарным владельцем компании "Česká republika s.r.o." В этой фейковой "новости" утверждают, что президент Украины буквально приобрел Чешскую Республику.

Медийщики отмечают,, что это российская пропаганда, направлена на дискредитацию украинцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Россияне придумали смешной фейк о Зеленском

Дезинформационное сообщение в фейсбуке начала распространять некая Милуше Мила Чеху. Мол, "в рамках экономической реформы" чешское правительство якобы передало контроль над страной президенту Украины, чтобы "стабилизировать экономику" и "вернуться к золотым временам промышленного развития".

Также женщина (если она реальная), заявила, что парламентские выборы в Чехии якобы скоро отменят.

Обратите внимание. Парламентские выборы в Чехии объявлены на 3 и 4 октября 2025 года.



Манипулятивное сообщение / Скриншот

Перевод: "Ну что, чехи, вы и дальше спокойны? До сих пор не понимаете, почему на нашей территории вывешены украинские флаги? Теперь уже понимаете, почему украинский президент Владимир Зеленский был на Пражском Граде? Теперь понимаете, почему все политики публично говорят о том, что размышляют над отменой выборов?".

Важно отметить, что этот скриншот "новости" – просто фотошоп. Такой новости на сайте Novinky никогда не было. И, конечно же, приобрести или "передать" Чешскую Республику невозможно, а компании "Česká republika s.r.o." не существует.

В издании Novinky отметили, что эта фейковая новость создана с целью дискредитации украинцев и возмущения антиукраинских настроений в Чехии.

Запас того, что якобы приобрел украинский президент, достаточно большой, и точно не пройдет много времени, прежде чем появятся какие-то другие якобы шокирующие новости. То ли роскошный спортивный автомобиль, или какая-то иностранная компания... Остерегайтесь их. Большинство из них – пророссийская пропаганда с одной целью – максимально подорвать поддержку Украины и дискредитировать Зеленского и его жену,

– сказала автор антифейкового подкаста “Ржетезак” Анежка Гневковская.

Также она предположила, что таким образом страна-агрессор пытается разжечь вражду к беженцам и подорвать общественное доверие к правительству накануне выборов.

К слову, также в Чехии недавно возник скандал из-за учебника истории, где указано о происхождении славян из Украины.