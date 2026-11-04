На Европу надвигается аномальная жара: где будет тепло в ноябре

Уже в первой половине ноября большую часть Европы охватит похолодание, но оно будет кратковременным. А вот на юго-западе континента температура будет расти – и достигнет целых +26 градусов.

Большая часть Европы ощутит похолодание уже в ближайшие дни, но совсем скоро оно сменится неожиданным потеплением. Украину, впрочем, высокая температура не коснется, пишет DobraPogoda24.pl.

Какой будет погода в ноябре в Европе?

Основной причиной потепления на юго-западе континента синоптики называют влияние большого атлантического циклона – он будет нести теплые воздушные массы на Пиренейский полуостров. И пока в центральной, северной и восточной частях Европы будет холодать, в Португалии и Испании будет тепло, как летом.

Наиболее заметное потепление будет ощущаться с 7 по 10 ноября. В южной Португалии, а также в некоторых регионах Испании и на юго-западе Франции показатели термометра достигнут +20°...+26°.

А в отдельных районах показатели могут подняться еще на 4–9 градусов выше нормы. Например, недавно в Севилье зафиксировали температуру в 28 градусов тепла, а в португальском городе Монте-Реал – 27,7 градуса.

На юго-западе Европы волна тепла задержится – хотя такая температура характерна скорее для конца лета, чем для ноября. А вот жители Украины и соседней Польши тепла не почувствуют: в течение ближайшей недели максимальная температура будет оставаться на уровне 12 градусов, а местами она опустится до 3 градусов. Ночью синоптики уже прогнозируют первые морозы.