В Германии железнодорожникам пришлось столкнуться с совершенно неожиданным врагом – барсуками. Они своими туннелями разрушили участок маршрута.

Барсуки – это животные, которые любят рыть длинные и запутанные туннельные системы. И в Германии они выкопали такую прямо под железнодорожными путями на земле Северная Райн-Вестфалия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Интересно Сколько пачек сигарет можно перевозить через границу: не все знают

Барсуки парализовали движение поездов в Германии

Случай произошел в Германии еще три года назад между городами Френденберг и Унна, что отделяют 12,5 километров путей. Там не курсируют поезда, потому что под насыпью барсуки пропили сотни входов в свои нор – и это сделало путь потенциально опасным.

Эксперты уже насчитали 140 нор, расположенных на 11 километрах между городами. Для того, чтобы поддерживать сообщение между Френденбергом и Унной, между городами курсируют запасные автобусы, а вот колею обещают держать закрытой еще три года.

Подобные случаи – не редкость. В другом регионе, Рейнланд-Пфальце, уже приходилось несколько раз останавливать движение. Например, в этом году на отрезке пути между Ландау и Винденом колея просела из-за обвала барсучьей норы.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn подтвердил, что причина закрытия пути – в нашествии барсуков. Впрочем, там также отвергли обвинения в плохом уходе за путями. Там заявили, что осмотры проводят регулярно, а появления барсуков обнаруживают довольно редко.

Последние железнодорожные новости Европы