У Німеччині залізничникам довелося зіштовхнутися із зовсім несподіваним ворогом – борсуками. Вони своїми тунелями зруйнували ділянку маршруту.

Борсуки – це тварини, які полюбляють рити довгі та заплутані тунельні системи. І у Німеччині вони викопали таку прямо під залізничними коліями на землі Північна Райн-Вестфалія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Борсуки паралізували рух потягів у Німеччині

Випадок стався у Німеччині ще три роки тому між містами Френденберг та Унна, що відділяють 12,5 кілометрів колій. Там не курсують потяги, бо під насипом борсуки пропили сотні входів до своїх нір – і це зробило шлях потенційно небезпечним.

Експерти вже нарахували 140 нір, розташованих на 11 кілометрах між містами. Для того, аби підтримувати сполучення між Френденбергом та Унною, між містами курсують запасні автобуси, а ось колію обіцяють тримати закритою ще три роки.

Подібні випадки – не рідкість. У іншому регіоні, Рейнланд-Пфальці, вже доводилося кілька разів зупиняти рух. Наприклад, цьогоріч на відрізку колії між Ландау та Вінденом колія просіла через обвал борсукової нори.

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn підтвердив, що причина закриття колії – у навалі борсуків. Втім, там також відкинули звинувачення у поганому догляді за коліями. Там заявили, що огляди проводять регулярно, а появи борсуків виявляють досить рідко.

