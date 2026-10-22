Обычный жест может обидеть британцев: почему туристам стоит быть осторожными

Жесты, которые кажутся вполне привычными в одной стране, за рубежом могут иметь неожиданное значение. В Великобритании даже простое движение двумя пальцами может восприниматься как грубое оскорбление.

При этом значение жеста зависит лишь от того, в какую сторону повернута ладонь. Об этой особенности британской культуры рассказала Иванна Шуба в своем TikTok, сообщает 24 Канал.

Какой жест может обидеть британцев

Речь идет об известном жесте V, когда человек поднимает указательный и средний пальцы, образуя латинскую букву. Его часто используют на фотографиях, чтобы показать символ мира, победы или просто число два.

Однако в Великобритании важно, какой стороной ладонь обращена к собеседнику. Если ее внутренняя сторона направлена наружу, жест воспринимается положительно. А вот когда ладонь обращена к себе, а собеседник видит тыльную сторону руки, значение становится совсем другим.

Согласно определению Collins English Dictionary, в британской культуре такое движение выражает презрение или вызов. По степени грубости его сравнивают с показом среднего пальца, а по смыслу он может означать примерно то же самое, что и фраза "иди к черту".

Из-за этого различия туристы могут непреднамеренно попасть в неловкую ситуацию. Например, заказывая два бокала пива в британском пабе, стоит обращать внимание на положение руки, если показываете количество пальцами.

Как появился оскорбительный жест с двумя пальцами

С происхождением этого жеста связана интересная легенда, уходящая корнями во времена Столетней войны между Англией и Францией. По преданию, французы угрожали отрубить пленным английским лучникам пальцы, которыми те натягивали тетиву лука.

Англичане, избежавшие плена, якобы демонстрировали врагам два поднятых пальца, показывая, что по-прежнему способны стрелять. Однако достоверных исторических подтверждений такой истории нет.

Историк Энн Карри из Университета Саутгемптона объясняет, что легенда о происхождении жеста во время битвы при Азенкуре в 1415 году, скорее всего, возникла лишь в XX веке. В источниках того времени действительно упоминаются угрозы покалечить английских воинов, но доказательств использования жеста "V" нет.

Зато во время Второй мировой войны знак V стал известным символом победы благодаря британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю. Интересно, что политик иногда показывал его ладонью к себе, из-за чего помощники напоминали ему об оскорбительном значении такого жеста.

Сегодня оба варианта жеста остаются узнаваемыми, но имеют разные значения. Поэтому во время путешествия по Великобритании достаточно помнить о положении ладони, чтобы случайно не продемонстрировать презрение вместо дружеского знака.