Без отопления и магазинов: украинка рассказала о своем опыте жизни в Болгарии

Сейчас немало украинцев проживают за границей – и Болгария из-за близости и приятного климата является достаточно популярным вариантом.

Украинка, переехавшая в Болгарию, рассказала о недостатках и преимуществах страны, что она заметила, сообщает 24 Канал со ссылкой на skorikova_valeria_.

Какие есть плюсы и минусы жизни в Болгарии?

Украинка заметила, что в Болгарии продукты гораздо вкуснее, кроме того, страна может похвастаться очень чистым морским воздухом. Еще одно однозначное преимущество для блогера – это наличие большого количества украинцев, поэтому к жизни за рубежом адаптироваться значительно легче.

Украинка рассказала о жизни в Болгарии: смотрите видео

Но и недостатков также хватает, и первый из них – это чистота. В некоторых районах могут стоять очень хорошие дома, однако все еще грязно. Кроме того, медицина в Болгарии очень дорогая.

В приморских городах летом все живет, но зимой тихо, много заведений и магазинов закрыты,

– пожаловалась украинка.

Впрочем, самым большим недостатком для нее является даже не это, а то, что в Болгарии почти нет централизованного отопления, и об обогреве жилья приходится думать самостоятельно.

Впрочем, девушка все еще убеждена, что Болгария – это спокойная, теплая и безопасная страна с морем. Также там хорошо относятся к украинцам.

