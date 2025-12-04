Без опалення та магазинів: українка розповіла про свій досвід життя в Болгарії
- Українка відзначила смачні продукти та чисте морське повітря як переваги життя в Болгарії.
- Недоліками є відсутність централізованого опалення, бруд в деяких районах, дорога медицина та закриття закладів взимку.
Зараз чимало українців проживають за кордоном – і Болгарія через близькість та приємний клімат є досить популярним варіантом.
Українка, що переїхала до Болгарії, розповіла про недоліки та переваги країни, що вона помітила, повідомляє 24 Канал з посиланням на skorikova_valeria_.
Які є плюси та мінуси життя в Болгарії?
Українка помітила, що в Болгарії продукти набагато смачніші, окрім того, країна може похвалитися дуже чистим морським повітрям. Ще одна однозначна перевага для блогерки – це наявність великої кількості українців, тож до життя за кордоном адаптуватися значно легше.
Українка розповіла про життя в Болгарії: дивіться відео
Але й недоліків також вистачає, і перший з них – це чистота. В деяких районах можуть стояти дуже гарні будинки, проте все ще брудно. Окрім того, медицина у Болгарії дуже дорога.
У приморських містах влітку все живе, але взимку тихо, багато закладів та магазинів закриті,
– поскаржилася українка.
Втім, найбільшим недоліком для неї є навіть не це, а те, що в Болгарії майже немає централізованого опалення, і про обігрів житла доводиться думати самостійно.
Втім, дівчина все ще переконана, що Болгарія – це спокійна, тепла та безпечна країна з морем. Також там добре ставляться до українців.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе у Хорватії, поділилася, що основним недоліком країни є те, що ціни в сезон значно зростають – дорожчає не тільки оренда, але й продукти у супермаркетах.
А українка в Португалії розкрила основний мінус країни, від якого потерпають і місцеві мешканці. Мовиться про високу вартість житла та оренди, коли заробітки зовсім не такі великі.