"Есть право выбора": украинка поделилась неожиданными преимуществами жизни в Болгарии

Украинка переехала в болгарский город Варна пять месяцев назад, и за это время заметила немало плюсов страны и несколько недостатков.

Болгария – это популярная среди украинцев страна для отдыха. Впрочем, далеко не все знают, какие есть преимущества и недостатки в жизни там, сообщает 24 Канал со ссылкой на dari_universe.

Интересно "Прожить очень тяжело": украинка открыла, кому не следует ехать в Португалию

Какие есть преимущества жизни в Болгарии?

Первое преимущество жизни в Болгарии – там достаточно просто найти жилье, и сделать это можно "день в день". И то же касается смены работы – не нужно предупреждать за несколько месяцев об увольнении, можно просто перейти на другое место.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Еще один плюс для украинки – дети в Болгарии могут посещать или украинскую школу онлайн, или болгарскую.

То есть есть также право выбора. В Германии, например, ребенок должен ходить только в немецкую школу, здесь вы выбираете самостоятельно,

– поделилась она.

Также в Варне, где и живет женщина, очень много доступных морепродуктов, и особенно в сезон. В сезон мидии стоили 4 лева за килограмм – то есть 98 гривен. Радует в городе и транспорт – он ходит регулярно до двух ночи и с пяти утра.

Украинка рассказала о жизни в Болгарии: смотрите видео

Нравится украинке и болгарская медицинская система – и она заметила, что в больницах есть немало врачей-украинцев. Кроме того, можно записаться "день в день" к врачу частным образом.

О каких недостатках Болгарии стоит знать перед переездом?

Перед переездом в Болгарию следует задуматься людям, которые не имеют самозанятости или не работают удаленно. Впрочем, это также только относительный недостаток, ведь найти работу в Болгарии возможно.

У меня муж приехал без самозанятости и где-то за полторы недели нашел работу на складе за 1800 левов в месяц. Этого более чем достаточно для Болгарии,

– поделилась женщина.

И еще один нюанс, что не нравится украинке – это почта. Несколько раз ее посылки отправлялись обратно в страну, откуда были отправлены, часто ей не приходили уведомления о посылке.

Что еще нужно знать об украинцах за границей?