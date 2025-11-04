"Есть право выбора": украинка поделилась неожиданными преимуществами жизни в Болгарии
- Украинка, которая переехала в Варну, отмечает, что в Болгарии легко найти жилье и работу, и есть возможность выбора между украинской и болгарской школами для детей.
- Среди недостатков она выделяет проблемы с почтой, но также отмечает, что найти работу в Болгарии возможно даже без самозанятости.
Украинка переехала в болгарский город Варна пять месяцев назад, и за это время заметила немало плюсов страны и несколько недостатков.
Болгария – это популярная среди украинцев страна для отдыха. Впрочем, далеко не все знают, какие есть преимущества и недостатки в жизни там, сообщает 24 Канал со ссылкой на dari_universe.
Какие есть преимущества жизни в Болгарии?
Первое преимущество жизни в Болгарии – там достаточно просто найти жилье, и сделать это можно "день в день". И то же касается смены работы – не нужно предупреждать за несколько месяцев об увольнении, можно просто перейти на другое место.
Еще один плюс для украинки – дети в Болгарии могут посещать или украинскую школу онлайн, или болгарскую.
То есть есть также право выбора. В Германии, например, ребенок должен ходить только в немецкую школу, здесь вы выбираете самостоятельно,
– поделилась она.
Также в Варне, где и живет женщина, очень много доступных морепродуктов, и особенно в сезон. В сезон мидии стоили 4 лева за килограмм – то есть 98 гривен. Радует в городе и транспорт – он ходит регулярно до двух ночи и с пяти утра.
Украинка рассказала о жизни в Болгарии: смотрите видео
Нравится украинке и болгарская медицинская система – и она заметила, что в больницах есть немало врачей-украинцев. Кроме того, можно записаться "день в день" к врачу частным образом.
О каких недостатках Болгарии стоит знать перед переездом?
Перед переездом в Болгарию следует задуматься людям, которые не имеют самозанятости или не работают удаленно. Впрочем, это также только относительный недостаток, ведь найти работу в Болгарии возможно.
У меня муж приехал без самозанятости и где-то за полторы недели нашел работу на складе за 1800 левов в месяц. Этого более чем достаточно для Болгарии,
– поделилась женщина.
И еще один нюанс, что не нравится украинке – это почта. Несколько раз ее посылки отправлялись обратно в страну, откуда были отправлены, часто ей не приходили уведомления о посылке.
