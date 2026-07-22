Ужасная погода и заоблачные цены: украинка рассказала о серьезных недостатках жизни в Ирландии

Для Ирландии характерен особый климат : речь идет не только о частоте осадков и их изменчивости, но и о своеобразном внутреннем туризме, который на острове зачастую обходится даже дороже, чем полноценная поездка в Европу.

Об этом украинка рассказала в рамках проекта tripmydream_ua.

Какие минусы жизни в Ирландии?

На вопрос о минусах Ирландии девушка, не задумываясь, сразу ответила: "Погода". "Первое, что приходит на ум", – призналась она.

Украинка говорит, что ей такие погодные условия не по душе, однако она смирилась с этими реалиями жизни.

Также девушка поделилась тем, что в Ирландии на самом деле дорого. Например, пинта пива Guinness здесь может стоить примерно 7 – 10 евро.

Интересно! Родиной всемирно известного пива Guinness является Ирландия, а именно город Дублин, где в 1759 году Артур Гиннесс арендовал пивоварню и начал свой бизнес.

Украинка рассказала еще о одной проблеме, с которой столкнулась в стране: "Все-таки мы ограничены. Мы находимся на острове, поэтому трудно добираться до других стран".

В целом она пояснила, что туризм внутри Ирландии – это довольно спорный вопрос, в частности из-за высоких цен на жилье. Так, ирландец, планируя какую-либо поездку и учитывая стоимость транспорта, например, скорее выберет Европу.

На материке туризм значительно выгоднее, чем внутри Ирландии. Поэтому люди обычно отдают предпочтение зарубежным путешествиям.

Украинка рассказала о недостатках жизни в Ирландии: смотрите видео

А если вы все же хотите посетить Ирландию, то одним из вариантов, что посмотреть, может стать полуостров Беара на юго-западе страны, который поражает дикими побережьями, горными дорогами и рыбацкими деревнями. Среди главных достопримечательностей – канатная дорога на остров Дерси, древние каменные круги и живописный маршрут Ring of Beara.