Мигранты об этом умалчивают: это нужно знать перед переездом в Испанию

Многие украинцы, решившие переехать за границу, выбирают именно Испанию – это одна из недорогих стран Европейского Союза с прекрасным климатом и морем. Однако мигранты, которые уже давно там живут, умалчивают о некоторых вещах.

Жизнь в Испании многим кажется сказкой, но повседневная жизнь в этой стране может оказаться совсем не такой, как в отпуске мечты. В CalmaSpain рассказали, о чем умалчивают люди, уже переехавшие в эту страну.

О чем умалчивают мигранты в Испании?

Тяжелые заработки

В Испании действительно относительно дешево жить – доступные цены как на аренду, так и на продукты. Впрочем, нужно также учитывать и то, что зарплаты значительно ниже, чем, например, в Германии. Поэтому рассчитывать нужно на источники дохода не на первые месяцы, а на годы проживания в стране.

На море времени не остается

Многих людей Испания привлекает именно невероятным морем. Впрочем, немало украинцев, переехавших в эту страну, со временем понимают, что на море бывают редко.

Первые месяцы – каждый день. Через год ты живешь в 10 минутах от пляжа и бываешь там раз в две недели. Это нормально,

– поделились в блоге.

Бюрократия

Записываться на прием к врачу или для получения документов нужно за месяц. А на то, чтобы получить справку, которую в Украине могут выдать за час, в Испании придется потратить две недели. Поэтому людям, мечтающим жить в Испании, следует к этому подготовиться.

Знание испанского

Английский язык помогает общаться только в туристических зонах Испании. А вот когда нужно записать ребенка в школу, сходить в банк или больницу, уже необходимо знание испанского.

Жара

Многие люди представляют себе теплое лето и мягкую зиму, но стоит понимать, что температура в Испании летом может держаться на отметке +38–42 градуса в течение всего июля и августа.

Поэтому кондиционер становится не роскошью, а необходимостью – и его нужно учесть в своих расходах.

По данным Государственного метеорологического агентства, в этом году Испания побила предыдущий рекорд жаркого лета, зафиксированный в 2022 году. Всего в 2026 году был зафиксирован 61 день непрерывной жары по сравнению с 41 днем ранее, пишет Euronews.

А средняя температура летом этого года достигла 24,5 градуса – что делает ее самой высокой с начала наблюдений в 1961 году и превышает предыдущий рекордный показатель на 0,3 градуса Цельсия.