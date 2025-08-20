Украинка, переехавшая в Швейцарию, поделилась несколькими вещами, которые изрядно удивляли ее сначала. Сейчас она уже к ним привыкла, но для многих украинцев они все еще могут оказаться неожиданностью.

От автобусов до магазинов без продавцов – в Швейцарии есть немало вещей, которые могут удивить украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на dariasuchak.

Специальная кнопка в автобусах

В Швейцарии в автобусах и трамваях на поручнях есть специальная кнопка, на которую нужно нажимать, чтобы двери открылись. Трамваи, например, останавливаются на каждой остановке, но если не нажать на кнопку, двери не откроются.

В Украине у нас по-другому: мы чувствуем сначала дикий стыд, что нужно заказать остановку, потом кричим через всю маршрутку, – поделилась украинка.

То же работает в поездах – они останавливаются на каждой запланированной остановке, но для того, чтобы двери открылись, нужно нажать на кнопку.

Почти нет беременных женщин

Украинка Дария живет в Берне, и она рассказывает только об опыте в этом городе – и ей показалось, что на контрасте с Украиной в Швейцарии очень мало беременных женщин.

Пунктуальный транспорт

Весь транспорт – от поездов до автобусов и трамваев, очень пунктуальный.

Если написано, что трамвай приедет в 12:03, то он будет на остановке ровно в 12:03. Не позже, не раньше,

– рассказала девушка.

В некоторых случаях транспорт может задержаться на 2 – 3 минуты, но это случается редко, и из-за конкретных обстоятельств – например марафон или фестиваль.

Магазины без продавцов

Еще одна вещь, которая поразила украинку – это наличие магазинов без продавцов. И не только магазинов – можно приехать, например, на поле, засаженное тюльпанами. Там будет вывеска с ценами и QR-код, или же ящик для наличных.

Здесь страна направлена на ответственность людей,

– добавила Дарья.

Так же можно ходить в горах и наткнуться на магазинчик с сыром – и там нужно сделать так же: взять сыр, оставить деньги.

Реклама путешествий в общественном транспорте

В автобусах и трамваях Швейцарии часто можно увидеть рекламу путешествий как по стране, так и за границу. Украинку удивило, что в транспорте есть что-то, что мотивирует людей ехать на работу и зарабатывать деньги.

