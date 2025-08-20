Українка, що переїхала в Швейцарію, поділилася кількома речами, які неабияк дивували її спершу. Зараз вона вже до них звикла, але для багатьох українців вони все ще можуть виявитися несподіванкою.

Від автобусів до магазинів без продавців – у Швейцарії є чимало речей, які можуть здивувати українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuchak.

Спеціальна кнопка в автобусах

У Швейцарії у автобусах та трамваях на поручнях є спеціальна кнопка, на яку потрібно натискати, аби двері відчинилися. Трамваї, наприклад, зупиняються на кожній зупинці, але якщо не натиснути на кнопку, двері не відчиняться.

В Україні у нас по-іншому: ми відчуваємо спершу дикий сором, що потрібно замовити зупинку, потім кричимо через усю маршрутку, – поділилася українка.

Те саме працює в потягах – вони зупиняються на кожній запланованій зупинці, але для того, аби двері відчинилися, потрібно натиснути на кнопку.

Майже немає вагітних жінок

Українка Дарія живе у Берні, і вона розповідає тільки про досвід у цьому місті – та їй здалося, що на контрасті з Україною у Швейцарії дуже мало вагітних жінок.

Пунктуальний транспорт

Увесь транспорт – від потягів до автобусів та трамваїв, дуже пунктуальний.

Якщо написано, що трамвай приїде о 12:03, то він буде на зупинці рівно о 12:03. Не пізніше, не раніше,

– розповіла дівчина.

В деяких випадках транспорт може затриматися на 2 – 3 хвилини, але це трапляється рідко, і через конкретні обставини – як-от марафон чи фестиваль.

Магазини без продавців

Ще одна річ, яка вразила українку – це наявність магазинів без продавців. І не тільки магазинів – можна приїхати, наприклад, на поле, засаджене тюльпанами. Там буде вивіска з цінами та QR-код, або ж скринька для готівки.

Тут країна направлена на відповідальність людей,

– додала Дарія.

Так само можна ходити в горах та натрапити на магазинчик з сиром – і там потрібно зробити так само: взяти сир, залишити гроші.

Реклама подорожей у громадському транспорті

У автобусах та трамваях Швейцарії часто можна побачити рекламу подорожей як по країні, так і за кордон. Українку здивувало, що у транспорті є щось, що мотивує людей їхати на роботу та заробляти гроші.

