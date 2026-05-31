"От этого не убежать": украинка раскрыла нюансы жизни в Стамбуле

Украинка, живущая в Стамбуле, предупредила, что жизнь в Турции очень сильно отличается от поездки на отдых. И к некоторым вещам мигранты оказываются не готовы.

О том, что именно надо знать перед переездом в Стамбул, рассказывает украинка Виктория в своем тиктоке viktoriia.verikovska.

К чему нужно приготовиться перед переездом в Стамбул?

Первое, что заметила украинка – далеко не все районы города современные, и некоторые из них действительно религиозные.

Вы будете ловить рассматривающие взгляды от мужчин и осуждающие – от женщин, особенно покрытых. И это может произойти где угодно,

– поделилась украинка.

Она также рассказала, что даже когда одежда совсем обычная, взглядов ей избежать не удается. Ей самой на них безразлично, но девушка знает нескольких людей, что изменили свой стиль из-за дискомфорта.

Второй момент, к которому нужно приготовиться – это пробки. Иногда два часа нужно потратить только на то, чтобы добраться в одну сторону. Поэтому в поиске жилья Виктория советует сразу же ориентироваться на наличие общественного транспорта рядом.

Также украинка предупреждает, что иностранцев в Турции могут обсчитывать.

То что для местных стоит 100 лир, вам могут сказать как 200. Такое бывает, и от этого не убежать. И аренда квартиры для вас будет дороже,

– рассказала девушка.

Впрочем, для украинки приветливость местных и преимущества Турции перевешивают все минусы.