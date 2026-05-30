Три страны, что первыми приходят на ум, когда говорится об отсутствии столицы – это Швейцария, Ватикан и Науру. Впрочем, причины отсутствия столицы там все же разные, пишет geolobe_tales.

В каких странах нет столицы?

Швейцария

Швейцария – это невероятно интересный пример страны без столицы, ведь большинство людей верят, что она таки существует, и что это Берн. В повседневном понимании именно так и есть, ведь там работает и федеральный парламент, и правительство страны, и другие официальные учреждения.

Впрочем, на бумаге Берн – не столица, а федеральный город. То есть он выполняет основные административные функции, но в законах Швейцарии не закреплен как "классическая" столица.

Интересно! Швейцария состоит из кантонов, и каждый из них имеет автономию. Для всей культуры страны очень важно, чтобы ни один кантон не казался важнее других.

Поэтому Берн – это лишь удобный компромисс. Он меньше и не такой влиятельный, как Цюрих, и не является международным дипломатическим символом, как Женева. Поэтому город выполняет роль политического смысла, и одновременно не превращается в "доминантную" столицу.

Науру

Науру – это вторая и последняя настоящая страна без столицы. Невероятно маленькое островное государство расположено в Тихом океане, и вся его площадь составляет примерно 21 квадратный километр.

Именно такие небольшие размеры стали причиной того, что у Науру нет традиционной столицы. Административной ячейкой Науру является округ Ярен – там расположены и правительственные здания, и международный аэропорт, и парламентские структуры.

Впрочем, это не столица, а административный центр страны.

Ватикан

Часто Ватикан попадает в списки стран без столицы, но это не совсем так. Ватикан – это город-государство в Риме, а это значит, что вся его территория – это одновременно и государство, и столица.

В Ватикане размещаются и органы управления, и церковные структуры, и основные учреждения Святого Престола, не говоря уже о резиденции Папы Римского. Поэтому отдельной столицы в городе быть не может, но она и не нужна, ведь Ватикан – это и так город.