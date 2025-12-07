Правда о жизни в Варшаве, о которой никто не говорит: минусы от украинки

Украинка, живущая в Варшаве уже полтора года, заметила несколько минусов в этой стране, о которых знают далеко не все туристы.

Многие украинцы сейчас живут за границей, и Польша – это одно из самых популярных направлений. Но перед тем, как принимать решение о переезде, нужно взвесить все минусы, сообщает 24 Канал со ссылкой на kittiikay.

Какие есть недостатки жизни в Варшаве?

Первое, о чем украинка предупредила – это то, что отложить большие деньги во время жизни в Польше практически невозможно. Очень много придется тратить на питание и дорогую аренду жизни. Поэтому для заработков на обычной работе лучше выбрать другую страну.

А вода – это вообще то, о чем все молчат. За полтора года проживания здесь может волосы уменьшилось в густоте в раза два. И что самое интересное – у меня так не у одной. Очень много моих знакомых и комментаторов также жаловались на такую проблему,

– поделилась девушка.

Третьим минусом жизни в Варшаве украинка считает климат. Сама она из Николаева, и поэтому пасмурные и прохладные дни, которые преобладают в течение года в польской столице, для нее непривычны. Также украинка предупреждает о работе, которая может оказаться более неприятной, чем думает немало людей.

В большинстве случаев, если удастся попасть на работу к другим украинцам, отношение будет гораздо хуже, чем от поляков.

К сожалению, свои наживаются на своих,

– добавила блогерша.

