Правда про життя у Варшаві, про яку ніхто не говорить: мінуси від українки
- Українка, яка живе у Варшаві, зауважує, що важко заощадити через високі витрати на харчування і оренду житла.
- Вона також зазначає проблеми з водою, яка погано впливає на густоту волосся, і незвичний клімат з похмурими та прохолодними днями.
Українка, що живе у Варшаві вже півтора року, помітила кілька мінусів у цій країні, про які знають далеко не всі туристи.
Чимало українців зараз живуть за кордоном, і Польща – це один з найбільш популярних напрямків. Та перед тим, як ухвалювати рішення про переїзд, потрібно зважити усі мінуси, повідомляє 24 Канал з посиланням на kittiikay.
Які є недоліки життя у Варшаві?
Перше, про що українка попередила – це те, що відкласти великі гроші під час життя у Польщі практично неможливо. Дуже багато доведеться витрачати на харчування та дорогу оренду життя. Тож для заробітків на звичайній роботі краще обрати іншу країну.
А вода – це взагалі те, про що всі мовчать. За півтора року проживання тут може волосся зменшилося в густоті в рази два. І що найцікавіше – в мене так не в одної. Дуже багато моїх знайомих і коментаторів також жалілися на таку проблему,
– поділилася дівчина.
Третім мінусом життя у Варшаві українка вважає клімат. Сама вона з Миколаєва, і тому похмурі та прохолодні дні, які переважають протягом року у польській столиці, для неї незвичні. Також українка попереджає про роботу, яка може виявитися неприємнішою, ніж думає чимало людей.
Українка розповіла про мінуси Варшави: дивіться відео
В більшості випадків, якщо вдасться потрапити на роботу до інших українців, ставлення буде набагато гірше, ніж від поляків.
На жаль, свої наживаються на своїх,
– додала блогерка.
