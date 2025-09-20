Зимний туристический сезон на Майорке оказался под угрозой после того, как несколько авиакомпаний запланировали резкое сокращение количества рейсов.

В испанской ассоциации авиакомпаний по бронированию показали данные на предстоящий зимний сезон, и они вызывают немалые опасения у жителей Майорки – ведь количество рейсов в и из аэропортов на Балеарских островах резко сократилось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в Испанию станет меньше рейсов?

Опасения относительно зимнего туристического сезона на Майорке растут, ведь новые данные свидетельствуют, что количество рейсов на курорт этой зимой сократится аж на 10%. Зимний сезон авиакомпаний длится с начала ноября и до конца марта.

На это время запланировано 62 652 рейса, на которых будет доступно 9,2 миллиона мест – а это значительно меньше, чем в прошлом году, когда до Майорки было доступно для покупки более 10 миллионов мест. Изменения произошли после не слишком удачного летнего сезона – заполняемость в самолетах была ниже, чем ожидалось, а также значительно уменьшилось количество немецких туристов, на которых очень полагается Майорка.

Наибольшему сокращению подвергнется аэропорт Пальмы – количество рейсов уменьшится на 13%, а количество мест сократится на 9%. В этом году добраться до Пальмы смогут только 6,9 миллиона туристов, а в это же время в прошлом году эта цифра составляла 7,8 миллиона.

Подробности запланированных рейсов еще не обнародованы, но несмотря на это, сокращения уже серьезно угрожают подорвать ключевой элемент правительственной туристической стратегии. Она заключалась в том, чтобы увеличить количество туристов в межсезонье, чтобы отвлечь путешественников от насыщенного и слишком напряженного летнего сезона.

Сейчас на Балеарских островах сезон длится десять месяцев, тогда как раньше он длился всего 4 месяца. И в течение зимних месяцев Испания особенно полагалась на немецких и испанских туристов, а также на британцев. И в этом году немецких туристов значительно уменьшилось, что может негативно повлиять на зимний сезон.

