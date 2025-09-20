Зимовий туристичний сезон на Майорці опинився під загрозою після того, як кілька авіакомпаній запланували різке скорочення кількості рейсів.

В іспанській асоціації авіакомпаній з бронювання показали дані на майбутній зимовий сезон, і вони викликають чималі побоювання у мешканців Майорки – адже кількість рейсів до та з аеропортів на Балеарських островах різко скоротилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому до Іспанії поменшає рейсів?

Побоювання щодо зимового туристичного сезону на Майорці зростають, адже нові дані свідчать, що кількість рейсів до курорту цієї зими скоротиться аж на 10%. Зимовий сезон авіакомпаній триває з початку листопада і аж до кінця березня.

На цей час заплановано 62 652 рейси, на яких буде доступно 9,2 мільйона місць – а це значно менше, ніж торік, коли до Майорки було доступно для покупки понад 10 мільйонів місць. Зміни відбулися після не надто вдалого літнього сезону – заповнюваність в літаках була нижчою, ніж очікувалося, а також значно зменшилася кількість німецьких туристів, на яких дуже покладається Майорка.

Найбільшого скорочення зазнає аеропорт Пальми – кількість рейсів зменшиться на 13%, а кількість місць скоротиться на 9%. Цьогоріч дістатися до Пальми зможуть тільки 6,9 мільйона туристів, а в цей ж час торік ця цифра становила 7,8 мільйона.

Подробиці запланованих рейсів ще не оприлюднені, але попри це, скорочення вже серйозно загрожують підірвати ключовий елемент урядової туристичної стратегії. Вона полягала у тому, аби збільшити кількість туристів у міжсезоння, аби відвернути мандрівників від насиченого і надто напруженого літнього сезону.

Зараз на Балеарських островах сезон триває десять місяців, тоді як раніше він тривав всього 4 місяці. Та протягом зимових місяців Іспанія особливо покладалася на німецьких і іспанських туристів, а також на британців. І цьогоріч німецьких туристів значно поменшало, що може негативно вплинути на зимовий сезон.

