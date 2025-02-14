Дорожче, ніж квитки туди-назад: Ryanair оштрафував пасажирку за пляшку води

Ірландський лоукостер Ryanair опинився під вогнем критики через свою сувору політику щодо багажу. Пасажири висловлюють дедалі більше розчарування, стверджуючи, що їх часто змушують платити додаткові збори, а працівники чіпляються до найменших дрібниць.

Нещодавно туристка Рубі Фланаган розповіла про прикрий випадок, який стався під час її польоту з Лондона до Дубліна. Річ у пляшці води, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Пасажирка Ryanair "попала" на гроші за пляшку води

Мандрівниця розповіла про свій досвід з Ryanair після того, як придбала рюкзак, який відповідав зазначеним авіакомпанією розмірам – 40x20x25 сантиметрів.

Попри дотримання цих рекомендацій, пропущена деталь зрештою призвела до несподіваних витрат, які перевищили вартість її квитка в обидва боки у розмірі 35,86 фунта стерлінгів (приблизно 43 євро). Як наслідок, вона була змушена сплатити штраф у розмірі 60 євро.

Рюкзак Рубі мав спеціальне кріплення для багаторазової пляшки для напоїв, яке вона використала для своєї пляшки з водою. Хоча виліт з лондонського аеропорту Станстед пройшов без інцидентів, на зворотному шляху виникли ускладнення.

Пасажирка постала перед труднощами на виході на посадку, коли співробітник авіакомпанії сказав їй, що всі додаткові речі повинні зберігатися всередині рюкзака, а не прикріплюватися до нього. Хоч вона і намагалася помістити пляшку з водою в сумку, вона все ж занадто виступала. Тоді її попросили перевірити розміри рюкзака за допомогою спеціальної рамки, але сумка туди не влізла.



Пасажирка Ryanair попала на гроші за пляшку води / Фото Mirror

Рубі спершу вступила в суперечку з працівниками авіакомпанії щодо додаткової плати за багаж. Вона намагалася порозумітися з працівниками, вказуючи на те, що раніше літала з чашкою в руці без жодних заперечень, однак її не чули. Зрештою, щоб не запізнитися на рейс, Рубі погодилася доплатити 60 євро за додаткову одиницю багажу.

На додаток дівчина ще й отримала жовту "наліпку ганьби" на свій рюкзак. Вона призначена для пасажирів, які не дотримуються правил перевезення багажу авіакомпанії.