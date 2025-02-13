Рейси виконуватимуться з паризького аеропорту Орлі, який розташований ближче до центру міста, ніж головний аеропорт французької столиці Шарль де Голль. Про це пише 24 Канал з посиланням на avianews.com.

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LOT анонсувала щоденні рейси з Кракова до Парижа

Нові рейси здійснюватимуться на середньомагістральному пасажирському літаку Boeing 737 MAX 8, який розрахований на 186 пасажирів.

Авіакомпанія LOT пропонує квитки економкласу за маршрутом Краків – Париж (Орлі) за вигідною ціною від 150 доларів США за переліт в обидва боки. Пасажири, які придбають ці квитки, можуть взяти на борт літака одну одиницю ручної поклажі без додаткової оплати, якщо її вага не перевищує 8 кілограмів.

Виліт з Кракова заплановано на 17:10, а зворотний рейс з Парижа – на 20:25. Загальний час у дорозі за цим маршрутом становить приблизно 2,5 години.

Долетіти можна і з Ryanair, але так довше

Зазначимо, що лоукостер Ryanair пропонує альтернативні варіанти перельоту з Кракова до Парижа.

Однак, мандрівникам слід звернути увагу, що авіакомпанія виконує рейси до більш віддаленого аеропорту Бове, який розташований приблизно за 2 години їзди від центру Парижа в часи пікового трафіку.

Крім того, квиток на автобус з Бове до міста в один бік може коштувати близько 20 євро.