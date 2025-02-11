В інциденті авіалайнер раптово втратив висоту через 93 хвилини після зльоту, в результаті чого їжа, таці та особисті речі були розкидані по всьому салону. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Пасажири постраждали через екстремальну турбулентність

Літак Boeing 787-8 з 245 пасажирами, трьома пілотами і вісьмома бортпровідниками вилетів з Лагосу пізно ввечері в четвер. Незабаром після зльоту літак зазнав раптової і швидкої зміни висоти.

На опублікованих кадрах видно, як пасажири на борту літака переживають сильну турбулентність, а їжа та напої розлітаються по салону. Тривожні знімки зафіксували хаос, коли предмети підкидалися аж до стелі.



На борту літака відбувався справжній хаос / Фото Daily Mail

Компанія United Airlines підтвердила, що четверо пасажирів і двоє членів екіпажу отримали незначні тілесні ушкодження в результаті інциденту.

Всі постраждалі звернулися за медичною допомогою і після обстеження були виписані з лікарні.



Їжа та напої літали салоном / Фото Daily Mail

Авіакомпанія United Airlines наразі розслідує раптову зміну висоти польоту одного зі своїх рейсів. Поки що не надали пояснення інциденту. У своїй заяві авіаперевізник підтвердив, що співпрацює з авіаційними органами США та Нігерії, щоб повністю зрозуміти обставини події.

Також підкреслила свою відданість безпеці польотів і пообіцяла провести всебічне розслідування, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.