Авіакомпанія Ryanair оголосила про плани поступово відмовитися від паперових посадкових талонів з 3 листопада 2025 року, перейшовши на цифрові альтернативи через додаток myRyanair. Ця зміна має заощадити приблизно 300 тонн паперу щорічно.

Пасажири висловлюють занепокоєння щодо політики обов'язкового використання електронних квитків. Тому генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі відповів на побоювання, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Чи перейде Ryanair виключно на цифрові посадкові талони?

Авіакомпанія Ryanair оголосила про значні зміни в процесі реєстрації на рейс, заявивши, що це дозволить "практично скасувати всі збори за реєстрацію в аеропортах". Ініціатива дозволить отримувати інформацію в режимі реального часу безпосередньо зі свого операційного центру в періоди перебоїв у роботі.

Важливо: за оцінками Ryanair, окрім оптимізації операцій, цей перехід призведе і до скорочення використання приблизно 300 тонн паперу щорічно.

За словами гендиректора авіакомпанії, переважна більшість пасажирів – від 85 до 90% – прибувають зі смартфонами. Враховуючи майже повсюдне володіння смартфонами серед мандрівників, Ryanair планує перевести всіх клієнтів на цю цифрову технологію для реєстрації на рейс.

Головне питання, яке хвилює людей, – що буде, якщо я втрачу акумулятор чи телефон? Не біда. Якщо ви зареєструвалися до прибуття в аеропорт, ми безплатно переоформимо вам паперовий посадковий талон. Але необхідно пройти реєстрацію до прибуття в аеропорт,

– сказав О'Лірі.

Він запевнив пасажирів, що у разі проблем з акумулятором або інших ускладнень після реєстрації на виході на посадку буде надана допомога. Співробітники перевірять серійний номер пасажира і проведуть його через весь процес. Просто треба зареєструватись онлайн до прибуття в аеропорт, і все пройде гладко.



Що треба знати про відмову Ryanair від паперових квитків / Фото Unsplash

Важливо зазначити, що деякі країни, зокрема Марокко та Албанія, все ще вимагають від пасажирів мати при собі видруковані посадкові талони.

Що робити тим, хто немає смартфона?

Авіакомпанія взяла на себе ініціативу щодо обов'язкової онлайн-реєстрації, попередивши, що невиконання цієї вимоги може призвести до штрафів. Така політика викликала занепокоєння, особливо серед пасажирів похилого віку, які можуть не мати доступу до смартфонів або відчувати себе незручно при їх використанні.

Щоб розв'язати цю проблему, пасажирам рекомендується звернутися за допомогою до друзів або членів сім'ї, щоб завантажити свої посадкові талони. Після реєстрації на рейс співробітники аеропорту нададуть необхідну допомогу для забезпечення безперешкодної подорожі.

Що відомо про відмову Ryanair від паперових квитків?

У своїй заяві, зробленій восени 2024 року, генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі повідомив, що авіакомпанія планує поступово відмовитися від паперових посадкових талонів та стійок реєстрації. Спочатку перехід був запланований на травень 2025 року, але згодом його перенесли на 3 листопада 2025 року.

Починаючи з цієї дати, пасажири більше не матимуть можливості видруковувати посадкові талони на стійках реєстрації в аеропортах. Замість цього повинні використовувати цифровий посадковий талон через додаток myRyanair як для реєстрації, так і для посадки на рейс.

Ryanair зазначив, що майже 80% з 200 мільйонів його щорічних пасажирів вже обирають цифрову реєстрацію.