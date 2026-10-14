Обережно із золотом: іспанські шахраї використовують нову хитрість на туристах

Туристи за кордоном дуже часто стають легкою мішенню для шахраїв – але в деяких країнах потрібно звертати увагу на конкретні схеми, якими користуються злочинці. І одна така набирає особливу популярність в Іспанії.

У популярній для відпочинку Іспанії шахраї та злочинці особливо зосереджені на туристах та часто як своїх жертв обирають саме їх. Цікавлять їх золоті прикраси – і для того, аби здобути їх, злодії йдуть на хитрість, попереджає The Olive Press.

Як шахраї отримують золото від туристів в Іспанії?

На курорті Коста-дель-Соль чоловік та його супутниця зіткнулися з двома грабіжниками. Шахраї вдали, що їм потрібно терміново скористатися мобільним телефоном когось із пари – але незабаром після цього один зі злодіїв накинувся на туриста, зірвав з нього золотий ланцюжок та втік.

Пізніше поліції вдалося затримати одного з підозрюваних та повернути викрадені прикраси – а інцидент трапився всього за кілька місяців після того, як правоохоронці ліквідували банду, яку звинувачували в нападах на літніх та вразливих людей у кількох великих містах: Малазі, Аліканте, Мурсії та Валенсії.

Четверо підозрюваних використовували трюк, що називається "ласкаві обійми". До жертв підходять з дружнім привітанням або ж під будь-яким приводом наближаються. Після цього шахраї хапають золоті прикраси, що можуть побачити, а тоді тікають.

Тож до будь-яких надто привітних незнайомців в Іспанії варто ставитися з обережністю – один з них може виявитися шахраєм. Також не радять давати невідомим людям свої телефони.



Шахраї націлюються на золоті прикраси / Фото Pexels

До слова, на курортах часто використовують ще одну шахрайську схему, що пов'язана із золотою прикрасою. Найчастіше провертають її в натовпі. До туристів наближається шахрай та показує золоту прикрасу і запитує, чи не належить вона людині. Після відмови шахрай пропонує забрати прикрасу – але просить дати за неї невелику суму грошей – 10, 20 чи 50 євро, адже сама прикраса набагато дорожча.

Якщо турист погоджується, шахрай віддає прикрасу та зникає з грошима – але згодом неодмінно виявляється, що прикраса насправді зовсім не золота.