В популярной среди отдыхающих Испании мошенники и преступники уделяют особое внимание туристам и часто выбирают именно их в качестве своих жертв. Их интересуют золотые украшения – и чтобы заполучить их, воры прибегают к хитростям, предупреждает The Olive Press.

Как мошенники получают золото от туристов в Испании?

На курорте Коста-дель-Соль мужчина и его спутница столкнулись с двумя грабителями. Мошенники притворились, что им нужно срочно воспользоваться мобильным телефоном кого-то из пары, но вскоре после этого один из воров набросился на туриста, сорвал с него золотую цепочку и скрылся.

Позже полиции удалось задержать одного из подозреваемых и вернуть похищенные украшения – а инцидент произошел всего через несколько месяцев после того, как правоохранители ликвидировали банду, которую обвиняли в нападениях на пожилых и уязвимых людей в нескольких больших городах: Малаге, Аликанте, Мурсии и Валенсии.

Четверо подозреваемых использовали трюк, называемый "ласковые объятия". К жертвам подходят с дружеским приветствием или под каким-либо предлогом, чтобы приблизиться. После этого мошенники хватают золотые украшения, которые попадаются на глаза, а затем убегают.

Поэтому к любым чрезмерно приветливым незнакомцам в Испании стоит относиться с осторожностью – один из них может оказаться мошенником. Также не рекомендуется давать незнакомым людям свои телефоны.

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Мошенники нацеливаются на золотые украшения / Фото Pexels

Кстати, на курортах часто используют еще одну мошенническую схему, связанную с золотыми украшениями. Чаще всего ее проворачивают в толпе. К туристам подходит мошенник, показывает золотое украшение и спрашивает, не принадлежит ли оно им. После отказа мошенник предлагает забрать украшение, но просит заплатить за него небольшую сумму – 10, 20 или 50 евро, ведь само украшение стоит гораздо дороже.

Если турист соглашается, мошенник отдает украшение и исчезает с деньгами – но впоследствии непременно выясняется, что украшение на самом деле вовсе не золотое.