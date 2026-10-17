"Дуже багато українців розвели": блогерка розповіла про схему в Іспанії

Українка, що живе в Іспанії вже кілька років, попередила, що ця країна – це не тільки море, сонце та тропічні фрукти. Слід підготуватися й до неприємних нюансів – зокрема й до шахраїв, яких у країні чимало.

Українка Поліна поділилася, що в Іспанії на дорогах, особливо між Валенсією та Барселоною, шахраї використовують один трюк, на гачок якого потрапили вже чимало українців.

Які схеми використовують іспанські шахраї?

Коли туристи та місцеві їдуть на машині в Іспанії, вони можуть помітити, що машина позаду починає сигналити: водій всіляко намагається показати, що у вас щось не так – спустило колесо, або відкритий багажник тощо. Головне завдання в цей момент – зупинити машину.

І тут починається найцікавіше. Ви зупиняєтеся, і там схема налагоджена. Один вас відволікає, а інший – грабує. На жаль, дуже багато українців розвели по цій схемі,

– розповіла блогерка.

Через це вона радить ніколи не зупинятися на дорозі. Але це далеко не єдина схема, яку використовують місцеві шахраї.

Українка розповіла про шахраїв у Іспанії: дивіться відео

Також часто в Іспанії можуть радити "таємну" парковку – хоча насправді це просто безплатне паркомісце. За таку "допомогу" потім очікують отримати винагороду у кілька євро. Найчастіше таке трапляється біля пляжів.

В якщо ви йому не дасте, то можуть бути проблеми. У нас є знайомі, які ніколи не дають, і в них все ок. А є такі, ну не було в них і не дали, і їм всю машину цвяхом пошкрябали,

– додала дівчина.

Вона зауважила, що не почуває себе у безпеці навіть у себе вдома – хоч і проживає у новобудові з басейном та спортзалом. Вся річ у тому, що місто почало виселяти безхатьків з парку Турія, і вони почали шукати собі нове місце. Виявилася ним ділянка прямо під вікнами в українки.

Вони розбивають скло машинам, грабують людей, а поліція нічого з цим не робить,

– поскаржилася блогерка.

Також дівчина не радить залишати рушник з речами на пляжі без нагляду – адже можна потім недорахуватися цінних речей.