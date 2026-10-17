Украинка Полина рассказала, что в Испании на дорогах, особенно между Валенсией и Барселоной, мошенники используют один трюк, на который уже попались немало украинцев.

Какие схемы используют испанские мошенники?

Когда туристы и местные жители едут на машине по Испании, они могут заметить, что машина сзади начинает сигналить: водитель всячески пытается показать, что у вас что-то не так – спустило колесо, или открыт багажник и т. п. Главная задача в этот момент – остановить машину.

И тут начинается самое интересное. Вы останавливаетесь, и там схема отлажена. Один вас отвлекает, а другой – грабит. К сожалению, очень много украинцев развели по этой схеме,

– рассказала блогерша.

Поэтому она советует никогда не останавливаться на дороге. Но это далеко не единственная схема, которую используют местные мошенники.

Украинка рассказала о мошенниках в Испании: смотрите видео

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Также в Испании часто могут посоветовать "секретную" парковку – хотя на самом деле это просто бесплатное парковочное место. За такую "помощь" потом ожидают получить вознаграждение в несколько евро. Чаще всего такое происходит возле пляжей.

И если вы ему не дадите, то могут возникнуть проблемы. У нас есть знакомые, которые никогда не дают, и у них все в порядке. А есть такие, ну у них не было и они не дали, и им всю машину гвоздями поцарапали,

– добавила девушка.

Она отметила, что не чувствует себя в безопасности даже у себя дома – хотя и живет в новостройке с бассейном и спортзалом. Дело в том, что город начал выселять бездомных из парка Турия, и они стали искать себе новое место. Им оказался участок прямо под окнами у украинки.

Они разбивают стекла в машинах, грабят людей, а полиция ничего с этим не делает,

– пожаловалась блогерша.

Также девушка не советует оставлять полотенце с вещами на пляже без присмотра – ведь потом можно недосчитаться ценных вещей.