Туристів, що планують летіти літаком, попередили про нещодавню зміну правил ручної поклажі. Всього одна річ у сумці може призвести до суттєвих затримок на контролі безпеки.

Якщо ви вирушаєте за кордон цієї зими, потурбуйтеся про те, аби у вашій ручній поклажі не опинилося одного поширеного предмета, що часто викликає проблеми – а саме порошку, пише Express. Протеїновий порошок, порошкоподібна косметика чи сухі продукти можуть призвести до затримок та додаткових перевірок в аеропорту.

Що не варто класти в ручну поклажу?

Це попередження для туристів з'явилося на тлі нагадувань про те, що чимало повсякденних речей можуть ускладнити перегляд вмісту сумки для співробітників аеропорту, коли проводиться рентгенівське сканування.

І згідно з урядовими рекомендаціями, наприклад, США, їжа та порошки, що перевозяться у ручній поклажі, можуть заважати зображенню на приладах безпеки аеропорту. А це означає, що багаж пасажира доведеться обшукувати вручну – навіть якщо в ньому немає насправді заборонених речей.

Тож експерти радять за можливості пакувати порошкоподібні продукти у зареєстрований багаж – це допоможе уникнути непотрібних затримок. Але існують і додаткові обмеження для пасажирів, що летять до Сполучених Штатів.

Не дозволяються порошки вагою понад 350 грамів або ж об'ємом у понад 350 мілілітрів у ручній поклажі – хоча й існує кілька винятків. До них, зокрема, належать ліки, дитяча присипка та людський прах – але й ці порошки можуть потребувати додаткової перевірки.

Адміністрація транспортної безпеки США також радить пасажирам, що перевозять порошкоподібні речовини понад 350 грамів, очікувати додаткових перевірок. Контейнери, ймовірно, доведеться відкривати та перевіряти окремо – і тільки тоді пасажирів пропустять через службу безпеки.

Втім, для спреїв, паст та кремів правила відрізняються. Зубна паста, зволожувальний крем, лаки для волосся та аерозольні сухі шампуні вважаються рідинами, а не порошками. І кількість продукту, який ви можете взяти з собою, залежить від аеропорту, з якого ви вилітаєте.

Тож перед тим, як пакувати валізи, краще перевірити місцеві правила – адже в багатьох аеропортах досі діє обмеження у 100 мілілітрів.