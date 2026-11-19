Если вы собираетесь за границу этой зимой, позаботьтесь о том, чтобы в вашей ручной клади не оказался один распространенный предмет, который часто вызывает проблемы, а именно порошок, пишет Express. Протеиновый порошок, косметика в порошкообразной форме или сухие продукты могут привести к задержкам и дополнительным проверкам в аэропорту.

Adv

популярные видео

Что не стоит класть в ручную кладь?

Это предупреждение для туристов появилось на фоне напоминаний о том, что многие повседневные вещи могут затруднить осмотр содержимого сумки сотрудниками аэропорта при рентгеновском сканировании.

И согласно правительственным рекомендациям, например, США, еда и порошки, перевозимые в ручной клади, могут мешать получению четкого изображения на контрольно-пропускных устройствах аэропорта. А это означает, что багаж пассажира придется досматривать вручную – даже если в нем на самом деле нет запрещенных предметов.

Реклама

Поэтому эксперты советуют по возможности упаковывать порошкообразные продукты в зарегистрированный багаж – это поможет избежать ненужных задержек. Но существуют и дополнительные ограничения для пассажиров, летящих в Соединенные Штаты.

Не допускаются порошки весом более 350 граммов или объемом более 350 миллилитров в ручной клади – хотя и существует несколько исключений. К ним, в частности, относятся лекарства, детская присыпка и человеческий прах – но и эти порошки могут потребовать дополнительной проверки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кроме того, Администрация транспортной безопасности США рекомендует пассажирам, перевозящим порошкообразные вещества весом более 350 граммов, быть готовыми к дополнительным проверкам. Контейнеры, вероятно, придется открывать и проверять отдельно – и только после этого пассажиров пропустят через службу безопасности.

Впрочем, для спреев, паст и кремов правила отличаются. Зубная паста, увлажняющий крем, лаки для волос и аэрозольные сухие шампуни считаются жидкостями, а не порошками. И количество продукта, которое вы можете взять с собой, зависит от аэропорта, из которого вы вылетаете.

Поэтому перед тем, как паковать чемоданы, лучше проверить местные правила – ведь во многих аэропортах до сих пор действует ограничение в 100 миллилитров.