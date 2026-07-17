Цей безплатний сувенір з Франції обернеться штрафом у 1500 євро: попередження для туристів

Туристи часто вирушають до Франції не тільки для того, аби погуляти вуличками Парижа. Дуже часто за місце призначення обирають чисті пляжі біля лазурного моря. Але популярна річ, яку відпочивальники часто прихоплюють звідки, може обернутися проблемами.

Чимало туристів піддаються бажанню прихопити з пляжу додому мушлю, чи навіть просто жменю піску. І чимало з них не усвідомлюють, що це може коштувати дуже і дуже дорого, пише The Mirror.

За що можуть оштрафувати у Франції?

Не всі туристи знають про маловідоме правило, яка забороняє забирати французькі природні об'єкти. І до цих об'єктів належать також пісок, галька та мушлі. Попри те, що чимало відпочивальників вважають ці сувеніри просто невинною згадкою про подорож, французькі закони розцінюють це як порушення екологічних норм, що мають захистити узбережжя країни.

Навіть, здавалося б, незначне вилучення природних матеріалів з берегової лінії може посилити ерозію ґрунту на узбережжі, а відтак завдати шкоди досить крихким екосистемам. Мушлі – це не просто гарні "сувеніри" – це ще й прихисток для дрібних морських організмів, а галька та пісок важливі для підтримання природної текстури та стабільності пляжів.

Франція має аж 5500 кілометрів материкового узбережжя, а також сотні, якщо не тисячі пляжів, що простягаються вздовж Ла-Маншу, Атлантичного океану та Середземного моря. І щороку до берегів Франції приїздять мільйони людей, тож питання збереження місцевої природи стає як ніколи актуальним.

Заборона на вивезення будь-яких частин пляжу є частиною Екологічного кодексу Франції – і за незаконне вивезення чи то мушель, чи то гальки, порушникам доведеться заплатити аж до 1500 євро, залежно від конкретних обставин.

Екологи зауважують, що навіть якщо кожен турист візьме зовсім трохи мушель чи жменю піску, у масштабах мільйонів відвідувачів, наслідки будуть дуже серйозними. Значна частина узбережжя Європи вже потерпає від ерозії – і спричиняють її не тільки природні процеси, але й діяльність людини.