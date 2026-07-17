Многие туристы поддаются желанию привезти с пляжа домой ракушку или даже просто горсть песка. И многие из них не осознают, почему это может обойтись очень и очень дорого, пишет The Mirror.

Почему могут оштрафовать во Франции?

Не все туристы знают о малоизвестном правиле, запрещающем уносить с собой природные объекты Франции. К этим объектам относятся также песок, галька и ракушки. Несмотря на то, что многие отдыхающие считают эти сувениры просто невинным напоминанием о путешествии, французские законы расценивают это как нарушение экологических норм, призванных защитить побережье страны.

Даже, казалось бы, незначительное изъятие природных материалов с береговой линии может усилить эрозию грунта на побережье, а следовательно, нанести вред довольно хрупким экосистемам. Ракушки – это не просто красивые "сувениры", это еще и убежище для мелких морских организмов, а галька и песок важны для поддержания естественной текстуры и стабильности пляжей.

Франция имеет целых 5500 километров материкового побережья, а также сотни, если не тысячи пляжей, простирающихся вдоль Ла-Манша, Атлантического океана и Средиземного моря. И каждый год к берегам Франции приезжают миллионы людей, поэтому вопрос сохранения местной природы становится как никогда актуальным.

Запрет на вывоз любых частей пляжа является частью Экологического кодекса Франции – и за незаконный вывоз будь то ракушек или гальки нарушителям придется заплатить до 1500 евро, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Экологи отмечают, что даже если каждый турист возьмет совсем немного ракушек или горсть песка, в масштабах миллионов посетителей последствия будут очень серьезными. Значительная часть побережья Европы уже страдает от эрозии – и вызывают ее не только природные процессы, но и деятельность человека.