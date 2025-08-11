Експерти з подорожей попереджають, що є кілька речей, які можуть здаватися цілком невинним, а все ж призводять до серйозних штрафів. Тож коли обираєте сувеніри, що хочете повезти додому, варто бути дуже обережними.

Літо – це час, коли мільйони людей вирушають у відпустку, аби насолодитися літом біля моря чи океану, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Але в деяких країнах варто бути дуже обережними з однією популярною річчю, яку часто забирають додому чимало туристів.

Які сувеніри не можна привозити з поїздки?

Дуже часто відпочивальники на згадку про країну чи місто привозять додому природні пам'ятки з подорожі – камінчик з берега, трохи піску у пляшці, або ж мушлю. Втім, у деяких місцях робити так точно не варто – адже "невинний" на перший погляд вчинок може порушити місцеві правила з охорони навколишнього середовища. Часом це призводить до штрафів та конфіскації предметів, а в рідкісних випадках навіть до судового переслідування.

Велика Британія

Чимало людей підбирають маленькі мушлі як сувеніри, але згідно з британським Законом про захист узбережжя 1949 року, у країні практично незаконно збирати будь-які природні матеріали з громадських пляжів. І порушення цього закону може призвести до штрафу у 1000 фунтів стерлінгів, якщо вас спіймають.

Італія

Особливо обережними варто бути на острові Сардинія, адже там запроваджують суворі екологічні норми для захисту берегових ліній. Відпочивальники можуть отримати штрафи до 3000 євро за спробу вивезти пляжний пісок у контейнерах та пляшках.

Місцеві чиновники застерігають, що навіть незначна кількість піску, взята на пам'ять, може завдати шкоди місцевій дикій природі.

Гаваї

На Гаваях предмети на острові вважаються священними, і їхнє вилучення з природного середовища є суворо забороненим. Закони штату стверджують, що вивезення вулканічного каміння, коралів чи чорного піску є незаконним.

До того ж місцеві вірять у прокляття Пеле – міф, що стверджує, нібито нещастя спіткає тих, хто виносить речі з острова.

Греція

Колекціонування мушель може видатися нешкідливим, але грецькі закони забороняють забирати будь-що з деяких прибережних чи підводних районів – особливо поблизу історичних місць.



В Греції не можна збирати камінці та мушлі на пляжах / Фото Pexels

Франція та Хорватія

Ці дві країни також запроваджують досить суворі заходи для захисту своїх прибережних екосистем. Втім, суттєві штрафи там трапляються рідко – але туристів постійно попереджають про те, що не можна забирати пісок, камінці та мушлі.

Іспанія

Балеарські острови дуже серйозно ставляться до захисту довкілля, і по всій Майорці, Ібіці та Ферментері борються з ерозією узбережжя. Через це брати каміння, пісок та мушлі з берега заборонено – і це навіть може призвести до офіційних штрафів.