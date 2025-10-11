Складання валізи у поїздку – це дуже непростий процес, і особливо у випадку, якщо ви заплатили тільки за невеликий багаж у літаку. Та є кілька речей, від яких краще відмовитися вже зараз.

Відпустки часто не обходяться без стресу – і пакування валізи часто тільки додає хвилювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що не варто брати з собою в поїздку?

Якщо ви відчуваєте, що всі речі не влазять у валізу, кілька предметів можна викласти прямо зараз – і ви зовсім нічого не втратите.

Цінні ювелірні вироби

Певно, це одна з найбільших помилок мандрівників – брати з собою дорогі прикраси. Адже ризик крадіжки, втрати чи пошкодження просто не вартий турбот, які ці прикраси створюють. Експерт з подорожей Ніл Аткінсон поділився, що чув чимало історій про те, як туристи губили свої дорогоцінні речі, або ж більшу частину відпустки проводили у хвилюванні за їхню безпеку.

Натомість краще обрати універсальні, але не такі дорогі аксесуари.

Надмірна кількість взуття

Три пари взуття – це все, що вам потрібно у відпустці. Шльопанці для пляжу, взуття для ходьби по місту та зручне взуття для вечірнього відпочинку повністю задовольнять ваші потреби. І навіть якщо ви спакуєте більше, скоріш за все, виявиться, що ви просто не будете його носити.

Взуття громіздке та важке – воно займає місце, яке можна було б використати для речей, які вам справді знадобляться,

– поділився експерт.

А для тривалих поїздок він також радить обирати універсальні кольори, що пасуватимуть до максимальної кількості вашого одягу.

Забагато засобів для догляду

Великі пляшки з шампунем, кондиціонером, гелем для душу та обличчя можуть не тільки зайняти забагато місця у вашій валізі, але й створити ризик розливання у багажі, пише Travel+Leisure.

Маленькі баночки для подорожей існують не просто так, і вони можуть стати цінною інвестицією у вашу зручність та комфорт.

Фен

Навіть якщо ви не можете уявити собі миття голови без висушування волосся феном, брати його не варто – адже у більшості готелів і хостелів він вже є, і ви можете навіть не скористатися власним.

