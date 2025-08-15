Мандрівникам, які вирушають у відпустку, слід подбати не лише про свій зовнішній вигляд, але й про комфорт під час польоту. Пасажири часто роблять помилку, обираючи незручне вбрання.

А неправильний вибір одягу для польоту може зробити подорож не тільки менш комфортною, а й підвищити ризик проблем зі здоров'ям. Що не варто вдягати в літак, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Що не варто вдягати в літак?

Команда експертів з одягу Ready Set Supplied опублікувала список речей, яких мандрівникам варто уникати під час польоту.

Необов'язково жертвувати стилем, але одяг має давати змогу вам рухатися, розтягуватися і почуватися комфортно протягом кількох годин. Якщо одяг здавлює, задирається або здавлює, він, імовірно, не підходить для перельотів,

– пояснюють у Ready Set Supplied.

Тож, серед речей, які не слід брати в літак, експерти назвали:

обтислі легінси і вузькі джинси – можуть обмежувати рухи й погіршувати приплив крові до ніг;

– можуть обмежувати рухи й погіршувати приплив крові до ніг; вузькі пояси або коригувальна білизна – впиваються в живіт і стегна, з часом спричиняючи дискомфорт;

– впиваються в живіт і стегна, з часом спричиняючи дискомфорт; одяг із жорсткими швами або еластичними манжетами – може тиснути на шкіру й ускладнювати рухи;

– може тиснути на шкіру й ускладнювати рухи; тісне або жорстке взуття – ноги природним чином набрякають під час перельотів, а нееластичне взуття це ще й посилює.

Які альтернативи?

Натомість експерти рекомендують мандрівникам обирати одяг вільного крою, наприклад, спортивні штани, широкі штани або м'які лляні штани. Це забезпечить вільні рухи ніг під час польоту.

Щоб краще адаптуватися до коливань температури в салоні літака, варто носити одяг, що дихає – бавовняні футболки, кардигани та толстовки з капюшоном.

Крім того, варто розглянути гнучке взуття без застібок, щоб його можна було легко знімати протягом усього польоту. Тим, хто вирушає в тривалу подорож, слід носити й компресійні шкарпетки для здорового кровообігу.

