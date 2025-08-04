Якщо не змінити всього 2 прості налаштування на телефоні, пасажири круїзних лайнерів серйозно ризикують вийти за межі свого бюджету – адже можна зрештою отримати рахунок на понад 50 тисяч гривень.

Сезон літніх круїзів у розпалі, та перед тим, як відправитися на відпочинок, потрібно переконатися, що ви виставили правильно два налаштування на телефоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Що потрібно зробити перед відплиттям лайнера?

Якщо ви налаштовані на приємний відпочинок, передусім потрібно подбати про те, аби уникнути кількох прихованих витрат, що можуть швидко зруйнувати ваш бюджет на відпустку. І одна з них – це мобільний зв'язок.

Щойно кораблі відходять від берегів країни та потрапляють у відкриті води, дані мобільного зв'язку та інтернету можуть непомітно перемикатися на морські чи супутникові мережі – і вони можуть сягати досить значних цифр: 6 фунтів за мегабайт, або 330 гривень.

А це значить, що навіть такі незначні й непомітні речі, як синхронізація даних, сповіщення з месенджерів чи кілька переглянутих відео можуть коштувати вам сотні й тисячі гривень – і часто навіть без попередження від оператора.



Користування інтернетом в океані може бути дуже дорогим / Фото Pexels

Багато пасажирів круїзних лайнерів не усвідомлюють, що вони залишили позаду звичайне мобільне покриття, коли корабель вирушає у плавання,

– поділилася експертка Одрі Шерідан.

Більшість туристів помилково вважають, що у круїзі діятиме їхній роумінговий тариф, але супутникові дані надаються окремо, і часом можуть бути надзвичайно дорогими. А на борту ваш телефон може перемикатися між морськими мережами зі слабким сигналом, але все ще високою вартістю.

Для того, аби уникнути цих витрат, вам потрібно зробити дві речі.