У варшавській школі багато українських дітей: чим обурився один із батьків

У школі № 191 у Варшаві в окремих класах діти з інших країн становлять від третини до половини учнів. Один із батьків заявив, що в деяких класах половина школярів – українці, і висловив невдоволення тим, як іноземних дітей розподіляють між навчальними закладами.

Заступниця директора пояснила, чому у школі навчається так багато іноземців, та заперечила слова про те, що через них батьки забирають своїх дітей. Про це пише Gazeta Wyborcza, передає 24 Канал.

Батько заявив про проблеми з інтеграцією

Батько одного з учнів вважає, що освітні чиновники мають звернути увагу на розподіл іноземних школярів між варшавськими школами. На його думку, коли в одному закладі їх надто багато, це не сприяє інтеграції.

Ніхто нічого з цим не робить. Усі вдають, що проблем немає,

– заявив чоловік.

Він також стверджує, що через велику кількість дітей з інших країн деякі батьки переводять своїх дітей до інших шкіл.

У школі пояснили ситуацію

Заступниця директора підтвердила, що в окремих класах іноземці становлять від третини до половини учнів. Школа розташована в районі Мокотув, де живе багато громадян інших країн, і повинна приймати дітей, які мешкають поблизу.

За її словами, деякі школи також направляють українських учнів до школи № 191. Водночас дітей з інших районів заклад не приймає, а рівномірно розподілити іноземних школярів між класами вдається не завжди.

У школі навчаються діти з України, Білорусі та Індії. Для учнів, яким була потрібна допомога з польською мовою, створили підготовчий клас. Згодом він став окремим класом, де зараз навчаються 11 дітей з України та Білорусі.

Заступниця директора заперечила, що батьки забирають дітей зі школи через іноземних учнів. За її словами, якщо школярів і переводять, то до спортивних навчальних закладів.

У 2025 році в державних школах Варшави навчалися 29,5 тисячі дітей з інших країн. Із них 21 тисяча – українці.